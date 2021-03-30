Adana'da seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi
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Adana'da seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gaziköy Mahallesi'nde Uğur Çağlar'a ait 27 ADS 752 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı sardı.

Araç sahibi ve çevredekiler durumu Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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