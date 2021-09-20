Adana'da Seyhan Nehri'nde ceset bulundu - Haberler
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Adana'da Seyhan Nehri'nde ceset bulundu

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da Seyhan Nehri'nde ceset bulundu

Adana'da, Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Adana'da, Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Girne Köprüsü'nden geçen vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde suda bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kontrollerde sudan çıkarttıkları kişinin öldüğünü tespit etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da Seyhan Nehri'nde ceset bulundu - Haberler
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