Adana'da Sevgililer Günü konseri

SEYHAN, ADANA (İHA) - Seyhan Belediyesinin Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği "Mehmet Erdem" halk konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü sanatçı Mehmet Erdem, sevilen parçalarını Sanat Meydanı'nı dolduran binlerce Adanalı için seslendirdi.

Konser arasında sahneye davet edilen Başkan Akif Kemal Akay, Mehmet Erdem gibi Türkiye'nin en değerli sanatçılarını Sanat Meydanı'nda Adanalılarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Seyhan'da önemli günlerin bir gün önceden kutlandığını anımsatan Başkan Akay şunları kaydetti:

"Seyhan Belediyesi olarak hep bir adım öndeyiz. Yılbaşında öyle oldu, bayramda öyle oldu, şimdi Sevgililer Gününü de bir gün önce kutluyoruz. Kalbinde sevgi olan, bir sevgiye emek veren herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Bugünleri unutmayın. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."

Mehmet Erdem'e çiçek verip, sanat hayatında başarılarının devamını dileyen Başkan Akay, konserde engelli vatandaşlarla birlikte şarkılara eşlik edip, coşkuya ortak oldu. - ADANA