Adana'da sessizlik hakim
Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
19.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:22
Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, Adana'da işlek cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Atatürk Parkı, Ziyapaşa Bulvarı, 5 Ocak Meydanı, tarihi Büyüksaat civarı ve bazı parklar sessizliğe büründü.
Kaynak: AA