Adana'da sessizlik hakim Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, Adana'da işlek cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Atatürk Parkı, Ziyapaşa Bulvarı, 5 Ocak Meydanı, tarihi Büyüksaat civarı ve bazı parklar sessizliğe büründü.

Kaynak: AA