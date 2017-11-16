Adana'da Servisten Çıkan Otomobil Yandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde servis bakımından çıkan bir otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgeye göre, Ferdi Taşkıran'ın kullandığı Gürcistan plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda aniden alev aldı.



Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm otomobili sardı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Taşkıran, otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını farı yanmadığı için servise götürdüğünü ve servisten çıktıktan kısa süre sonra seyir halindeyken otomobilinden dumanların yükseldiğini gördüğünü kaydetti.



Ferdi Taşkıran, otomobilindeki sorun için başvurduğu servisten şikayetçi olacağını belirtti.