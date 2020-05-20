Adana'da serinlemek isteyen vatandaşlar kar kuyruğuna girdi
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Adana'da serinlemek isteyen vatandaşlar kar kuyruğuna girdi

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Adana'da serinlemek isteyen vatandaşlar, Toros Dağlarından alınarak mahallelere kamyonlara getirilen kardan satın almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Adana'da serinlemek isteyen vatandaşlar kar kuyruğuna girdi
20.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:44

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Adana'da serinlemek isteyen vatandaşlar, Toros Dağlarından alınarak mahallelere kamyonlara getirilen kardan satın almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Torosların yüksek kesimlerinden toplanan kar, kamyonlara doldurularak kentin farklı noktalarında kalıbı 5 liradan satılıyor.

İftarda serinlemek isteyen vatandaşlar da kar satıcılarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Vatandaşlar, aldıkları karı yöresel tatlı "bici bici" ile karıştıyor veya karsambaç yapıp tüketiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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