Adana'da şehit anneleri ve asırlık çınarlarla "Anneler Günü" ziyareti

Adana'nın Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde "asırlık çınarlar" ile şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı.

Adana'nın Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde "asırlık çınarlar" ile şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı.

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural ve beraberindekiler şehit annelerini ve ilçede yaşayan 100 yaşın üzerindeki anneleri ziyaret etti.

Ziyarette Vural annelere çiçek takdim ederek ve anneler gününü kutladı.

Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz da şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Uçar'ın annesi Zeynep Uçar ve Yassıveren Mahallesindeki yaşlı anneleri ziyaret etti.

Kaynak: AA