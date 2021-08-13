Adana'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetlendi

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da polis ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yaptı.

Adana'da polis ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde emniyet kemeri ve şoförlerin dönüşümlü araç kullanmalarına yönelik kontrol gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çıkışında uygulama yapan ekipler, otobüslerdeki yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıklarını kontrol ederek onlara emniyet kemerinin önemini anlattı.

Ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini de kontrol etti.

Öte yandan, yolcu ve şoförlere, trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Kiralık ev arama bahanesiyle 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi operasyonla yakalandı
Kiralık ev arama bahanesiyle 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi operasyonla yakalandı
Kadın cinayetlerine karşı çağrıda bulunan talihsiz kadın eski eşi tarafından öldürüldü
Kadın cinayetlerine karşı çağrıda bulunan talihsiz kadın eski eşi tarafından öldürüldü
8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu
8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Mustafa Sandal Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mete Gazoz Merve Çoban Hakan Reçber Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 09:36:29. #1.16#

title