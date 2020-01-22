Adana'da "sarma yeme yarışması" yapıldı
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Adana'da "sarma yeme yarışması" yapıldı

Adana'da "sarma yeme yarışması" düzenlendi.

22.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:14
Adana'da

'da "sarma yeme yarışması" düzenlendi.

Kentte bir alışveriş merkezinde, Büyükşehir Belediye Başkanı ve TFF 1. Lig ekibi Adanaspor oyuncuları Celil Yüksel ve Bagayoko'nun katılımıyla restoran açılışı yapıldı.

Açılışın ardından restoran tarafından sarma yeme yarışması gerçekleştirildi.

Kadınların da yer aldığı ve ilginç görüntülerin yaşandığı yarışmada, tabağındaki 20 sarmayı bir dakikada bitiren lise öğrencisi Mehmet Bilgin birinci oldu.

Bilgin'e işletme sahibi tarafından altın hediye edildi.

Kaynak: AA
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