Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Seyhun Cem Elçi'nin (19) kullandığı 01 END 15 plakalı otomobil, ilçe merkezi İpek Sitesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araç, şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücüsü Elçi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yumurtalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.