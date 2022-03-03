Adana'da şantiyeden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
AA, Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, bir inşaat şantiyesinden sulama kanalında kullanılan malzemeler çaldığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İMAMOĞLU, ADANA (AA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, bir inşaat şantiyesinden sulama kanalında kullanılan malzemeler çaldığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi Mahallesi'nde plakası bulunmayan bir kamyoneti durdurup aradı.
Ekipler, araçta ele geçirilen bir sulama kapağı, 4 sulama sistemi vanası ve bu vanaya ait farklı ebatlarda 24 somun vida parçasının, bir sulama kanalı inşaatının şantiyesinden çalındığını belirledi.
Araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı, çalıntı malzemeler şantiyeye teslim edildi.
AA / Eren Bozkurt - Güncel