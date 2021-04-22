Adana'da "sansasyonel eylem" hazırlığındaki 9 YPG/PKK'lı sanığın yargılanmasına devam edildi
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Adana'da "sansasyonel eylem" hazırlığındaki 9 YPG/PKK'lı sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da 'sansasyonel eylem' hazırlığındaki 9 YPG/PKK'lı sanığın yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturmada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan terörist B.K'nin de aralarında yer aldığı 9 sanığın, 15 yıldan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturmada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan terörist B.K'nin de aralarında yer aldığı 9 sanığın, 15 yıldan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan A.K, M.Ş.A. ve S.C. de mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık B.K, savunmasında, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

"Kırsal alandan geldiğim doğrudur ancak çanta ve çantanın içinden çıkan malzemeler bana ait değildir." diyen B.K, "Detaylı bir inceleme yapılırsa bu maddelerin üzerinden benim parmak izim çıkmaz. Ben sahte kimlik kullanmadım. Örgütsel bir eylem için ev tutmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Savunmaları alınan diğer sanıklar ise terör örgütü YPG/PKK mensubu olmadıklarını ileri sürerek, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık B.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay ve dava geçmişi

İçişleri Bakanlığından 15 Ağustos 2020'de yapılan açıklamada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist B.K'nin 35 kilo 650 gram patlayıcı ile Adana'da yakalandığı, zanlının, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiğinin belirlendiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, terörist B.K'nin de aralarında olduğu zanlılardan 7'si tutuklanmıştı. Şüpheliler hakkında 15 yıldan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklardan S.C, M.Ş.A, M.Z.A, M.C, M.M. ve A.K. ilk duruşmada adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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