Adana'da sanayi çalışanlarına antikor testi yapılıyor
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Adana'da sanayi çalışanlarına antikor testi yapılıyor

ADANA'da koronavirüs salgınındaki normalleşme sürecinde, sanayi çalışanlarına antikor testi yapılmaya başlandı.

Adana'da sanayi çalışanlarına antikor testi yapılıyor
29.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:36

ADANA'da koronavirüs salgınındaki normalleşme sürecinde, sanayi çalışanlarına antikor testi yapılmaya başlandı. Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğinde yapılan antikor tarama testleri, çalışanların numuneleri işletmelerde alınarak gerçekleştiriliyor.

Hiçbir semptom göstermediği halde taşıyıcı olan ve hastalığı fark etmeden atlatan kişilerin tespit edilmesinin hedeflendiği antikor tarama testleri, ADASO koordinasyonunda yapılmaya başlandı. İlk testler, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kaya ile çalışanlara yapıldı.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Üretim kararlılığını sürdürürken, sağlığı da korumak zorunda olduklarını belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı öncülüğünde, sanayi işletmelerinde faaliyet gösteren çalışanlara yönelik yapılması planlanan Antikor Temelli Covid-19 Tarama Testi yapmaya başladık. Bu bağlamda antikor testi ile kişilerin vücutlarında Covid-19 virüsüne yönelik antikor bulunup bulunmadığı tespiti yapılacaktır. Kişinin halihazırda koronavirüse maruz kalıp kalmadığının, hasta olup olmadığının kesin tespiti için PCR testi yapılması gerekmektedir. Yapılan testler ertesinde antikor testi sonuçları pozitif çıkan kişilere Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testi yapılacak ve ona göre nihai sonuçlar alınıp, gerekli diğer sağlık prosedürleri işletilecektir" dedi.'KURALLARA UYALIM'

Türkiye'nin koronavirüs pandemisi ile ciddi bir mücadele verdiğini ve bunu da en iyi şekilde sürdürdüğünü belirten Kıvanç, "Adana'da sanayicilere yönelik gerekli taramalara başladık. Benim buradaki genel mesajım herkes için sosyal mesafenin korunması, maskelerin takılması ve hijyen kurallarına uyulması. Ancak bu süreçte böyle baş edebiliriz. Tüm sanayicilerimizi bu tarama testini yaptırmaları için davet ediyoruz. Bunun kendilerine büyük fayda sağlayacağı ve tüm sanayi için önemli olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.    


Kaynak: DHA

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