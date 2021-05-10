Adana'da, Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı
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Adana'da, Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı

Adana'da, Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLLİ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunsporlu oyuncuları, Adanaspor maçının ardından konaklayacağı otele bırakan takım otobüsü, park edilirken kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırıya uğradı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunsporlu oyuncuları, Adanaspor maçının ardından konaklayacağı otele bırakan takım otobüsü, park edilirken kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda otobüsün camları kırıldı.

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesinin son haftasında Adana'da oynanan maçta Adanaspor ile karşılaşan Yılport Samsunspor, mücadeleyi 2-0 kazandı. Samsunspor, aynı puandaki rakipleri Adana Demirspor ve Giresunspor'un da son haftada maçlarını kazanmasıyla 3'lü averaj sonucu Süper Lig'e direkt katılma hakkını kaybetti.

Süper Lig için Play-Off oynayacak Samsunspor takımı, karşılaşmanın ardından kulüp otobüsüyle Adana'da konakladığı otele döndü. Kafiledekiler indikten sonra otel çevresinde daha güvenli yere çekilmek istenen kırmızı-beyazlı takımın otobüsü, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan olmazken, atılan taşlar nedeniyle otobüste hasar meydana geldi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başattı.Bu arada, geceyi Adana'da geçiren konuk ekip, sabah erken saatlerde uçak ile Samsun'a döndü.

Adana'da, Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı
Adana'da, Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı
Adana'da, Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı
Adana'da, Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı
Adana'da, Samsunspor otobüsüne taşlı saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLLİ

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