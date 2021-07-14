Adana'da saman yüklü tır devrildi
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Adana'da saman yüklü tır devrildi

Adana'da saman yüklü tır devrildi
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da saman yüklü tırın devrilmesi sonucu, otoyolun Osmaniye'den Adana'ya geliş yönü bir süre trafiğe kapatıldı.

Adana'da saman yüklü tırın devrilmesi sonucu, otoyolun Osmaniye'den Adana'ya geliş yönü bir süre trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Özaslan idaresindeki 26 BB 875 plakalı saman yüklü tır, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi.

Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, yola düşen saman balyaları nedeniyle TAG Otoyolu'nun Osmaniye'den Adana'ya geliş yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yola saçılan saman balyalarının kaldırılmasıyla otoyol tekrar açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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