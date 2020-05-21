Adana'da saman balyası yüklü kamyonet yandı ADANA'nın Kozan ilçesinde saman balyası yüklü kamyon seyir halindeyken alev alıp, yandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde saman balyası yüklü kamyon seyir halindeyken alev alıp, yandı.

İmamoğlu- Kozan Yolu'nda seyir halinde olan Mustafa Kemal Yavuz yönetimindeki saman balyası yüklü 01 YT 655 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden Yavuz, aracını yol kenarına park etti. Yavuz, alevlere yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Başarılı olamayınca da durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.Gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen kamyonet, kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA