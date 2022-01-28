Adana'da sakar meke avlayan 2 kişiye 23 bin lira ceza
AA, Koray Kılıç - Güncel
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Adana'nın Karataş ilçesinde, 20 sakar meke avladığı belirlenen 2 kişiye 23 bin 77 lira ceza uygulandı.
BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde, 20 sakar meke avladığı belirlenen 2 kişiye 23 bin 77 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Bahçe Mahallesi'ndeki denetimde 2 kişinin kaçak avlandıklarını tespit etti.
Şüphelilerin avcılık belgesi olmadan 20 sakar meke avladıkları belirlendi.
Ekipler, 2 kişiye 23 bin 77 lira ceza kesti.
AA / Koray Kılıç - Güncel