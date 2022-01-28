Adana'da sakar meke avlayan 2 kişiye 23 bin lira ceza - Haberler
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Adana'da sakar meke avlayan 2 kişiye 23 bin lira ceza

AA, Koray Kılıç - Güncel
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Adana'da sakar meke avlayan 2 kişiye 23 bin lira ceza

Adana'nın Karataş ilçesinde, 20 sakar meke avladığı belirlenen 2 kişiye 23 bin 77 lira ceza uygulandı.

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde, 20 sakar meke avladığı belirlenen 2 kişiye 23 bin 77 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Bahçe Mahallesi'ndeki denetimde 2 kişinin kaçak avlandıklarını tespit etti.

Şüphelilerin avcılık belgesi olmadan 20 sakar meke avladıkları belirlendi.

Ekipler, 2 kişiye 23 bin 77 lira ceza kesti.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Jandarma, Karataş, Bahçe, Adana, Güncel, Haber

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