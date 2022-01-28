Adana'da sakar meke avlayan 2 kişiye 23 bin lira ceza

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde, 20 sakar meke avladığı belirlenen 2 kişiye 23 bin 77 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Bahçe Mahallesi'ndeki denetimde 2 kişinin kaçak avlandıklarını tespit etti.

Şüphelilerin avcılık belgesi olmadan 20 sakar meke avladıkları belirlendi.

Ekipler, 2 kişiye 23 bin 77 lira ceza kesti.