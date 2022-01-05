Son dakika haberleri... ADANA'DA SAHTE VE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika haberleri... ADANA'DA SAHTE VE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ADANA'da, polis operasyonunda 1738 litre sahte içki ile 640 litre ve 162 şişe gümrük kaçağı içki, sahte içki yapımında kullanılan 330 litre etil alkol ve 5 litre aroma ele geçirildi.

ADANA'da, polis operasyonunda 1738 litre sahte içki ile 640 litre ve 162 şişe gümrük kaçağı içki, sahte içki yapımında kullanılan 330 litre etil alkol ve 5 litre aroma ele geçirildi. 8 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında, kent genelinde sahte içki üretimi ve gümrük kaçağı içki satışı yapılan adresleri tespit etti. Ekiplerin, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda; 1738 litre sahte içki, 640 litre ile 162 şişe gümrük kaçağı içki, sahte içki yapımında kullanılan 330 litre etil alkol ve 5 litre aroma ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... ADANA'DA SAHTE VE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Son dakika haberleri... ADANA'DA SAHTE VE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Son dakika haberleri... ADANA'DA SAHTE VE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Son dakika haberleri... ADANA'DA SAHTE VE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Son dakika haberleri... ADANA'DA SAHTE VE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Son dakika haberleri... ADANA'DA SAHTE VE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

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