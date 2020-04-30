Adana'da sahte sıvı ve toz deterjan operasyonu
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Adana'da sahte sıvı ve toz deterjan operasyonu

ADANA'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 16 bin 760 kilogram toz, 15 bin 103 litre sahte sıvı deterjan ele geçirildi.

Adana'da sahte sıvı ve toz deterjan operasyonu
30.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:02

ADANA'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 16 bin 760 kilogram toz, 15 bin 103 litre sahte sıvı deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjan üretildiğini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, satışa hazır halde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 16 bin 750 kilogram sahte toz deterjan, 15 bin 103 litre sıvı deterjan ele geçirdi. Polis ayrıca 22 bin 990 adet çeşitli markalara ait boş kutu, koli ve kapak da ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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