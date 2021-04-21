Adana'da sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 5 bin 947 lira ceza kesildi
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Adana'da sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 5 bin 947 lira ceza kesildi

Adana'da sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 5 bin 947 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da plakasının sahte olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 5 bin 947 lira ceza uygulandı.

Adana'da plakasının sahte olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 5 bin 947 lira ceza uygulandı.

Merkez Çukurova ilçesi Kasım Ener Bulvarı'nda sahte plakalı bir otomobilin seyir halinde olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Aracı durduran polis, otomobilin şasi numarasına göre plakasının farklı olduğunu belirledi.

Polis, araç sürücüsü ve sahibi Hasan Y'ye "sahte plaka" nedeniyle 5 bin 947 bin lira ceza kesti.

Araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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