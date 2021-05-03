Son dakika haber: Sahte para operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber: Sahte para operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adana'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Tolga T. (32), cep telefonunu internetteki e-ticaret sitesi üzerinden 2 bin 850 liraya satışa çıkardı.

Verilen ilanın ardından bir kişi T.T. ile iletişime geçip buluşmak için anlaştı.

Şüpheli, T. T. ile buluşup satın aldığı telefonu için 50 liralık 57 banknot vererek yanından ayrıldı. Tolga T, banknotların sahte olduğunu fark edip durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, şüphelinin benzer suçtan girdiği cezaevinden yaklaşık bir yıl önce izinli çıkan Veysi A. (30) olduğunu belirledi.

Yakalanan zanlının sahte paraları İbrahim D'den aldığını söylediği iddia edildi. Polis, yaptığı çalışmayla İbrahim D'yi de yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haber: Sahte para operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Sahte para operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Sahte para operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Sahte para operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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