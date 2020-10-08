Adana'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
08.10.2020 08:41 | Son Güncelleme: 08.10.2020 08:44
Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğünü belirlediği 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Şafak vakti 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
İkametlerinde bir miktar sahte para ele geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Adresinde bulunamayan bir zanlı ise aranıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu