Adana'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
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Adana'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

08.10.2020 08:41 | Son Güncelleme: 08.10.2020 08:44
Adana'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğünü belirlediği 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Şafak vakti 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

İkametlerinde bir miktar sahte para ele geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir zanlı ise aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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