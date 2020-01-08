Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi
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Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

08.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:50
Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi

'da sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine merkez Seyhan ilçesi 'nde bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Minibüste sahte içki yapımında kullanıldığı belirlenen 2 bin 760 litre etil alkol bulundu.

Gözaltına alınan M.B. ve M.G, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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