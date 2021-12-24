Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Haberler
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Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten ve kaçakçılık yapan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, üzerinde "antifrizli cam suyu" ibaresi bulunan kolilerde sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 100 litre etil alkol ile 5 alkol kiti ve gümrük kaçağı 111 şişe içki, 3 bin 230 paket sigara ve 4 bin 118 cinsel uyarıcı ürün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 zanlı emniyete götürüldü.

Polis kamerasına, bir depoda arama yapan ekiplerin, üzerinde "antifrizli cam suyu" yazısı bulunan kolilerdeki bidonlarda etil alkol ele geçirmesi yansıdı.

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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