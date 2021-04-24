Sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da bir iş yeri ve depoda, kaçak olduğu tespit edilen 7 bin 544 litre etil alkol, 800 içki aroması ve 2 bin 100 anason kiti ele geçirildi.

Adana'da bir iş yeri ve depoda, kaçak olduğu tespit edilen 7 bin 544 litre etil alkol, 800 içki aroması ve 2 bin 100 anason kiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir ev ve Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bir depoya baskın yaptı.

Adreslerdeki aramada, kaçak olduğu tespit edilen 7 bin 544 litre etil alkol, 800 içki aroması, 2 bin 100 anason kiti, 300 puro ve 98 cinsel ürün ele geçirildi.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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