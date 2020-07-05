Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki iki ev ve bir iş yerine operasyon düzenledi.

Evlerde, yapım aşamasında ve satışa hazır 660 litre sahte içki ele geçirildi.

Ekiplerin, bir iş yerine yaptığı baskında da gümrük kaçağı 4 bin 131 cinsel ürün bulundu.

Sahte içki ve kaçak ürünlerle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA