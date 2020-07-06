Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki iki iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde 112 şişe sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 7 litre etil alkol, 900 etiket ve gümrük kaçağı 3 bin 965 cinsel içerikli ürün ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, tüfeğin ele geçirildiği lokantadaki aramada mangalın üst eklentisindeki poşette tüfeğe ait 26 fişeğin bulunması polis kamerasına yansıdı. Kaynak: AA