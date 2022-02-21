Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da 1892 litre sahte içki ile gümrük kaçağı 6 bin 622 cinsel ürün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürün bulunduğunu belirledikleri dört adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 1892 litre sahte içki, 5 bin 100 sahte içki etiketi ve bandrolü ile gümrük kaçağı 6 bin 622 cinsel ürün ele geçirdi.

Polis, 6 zanlıyı gözaltına aldı.