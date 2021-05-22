Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika gündem haberi: ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı çok sayıda makaron, tütün ve tütün ürünleriyle sahte içki ve akaryakıt ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı çok sayıda makaron, tütün ve tütün ürünleriyle sahte içki ve akaryakıt ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polisin şok baskınlarda ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 180 bin makaron, 26 bin 800 doldurulmuş sigara, 228 kilogram nargile tütünü, nargile yapımında kullanılan 520 kilogram yaprak tütün, 20 litre aroma, 15 litre gliserin ile 742 litre sahte içki ele geçirdi. Ayrıca ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir kamyonete yüklenmiş iki tank içerisinde 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt buldu.Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar