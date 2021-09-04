Sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, satışa hazır ve yapım aşamasında 1090 litre sahte içki ile kaçak 106 bin 500 makaron, 365 kilogram nargile tütünü ve 2 bin 600 litre akaryakıt ele geçirildi.

Bu arada, sahte içkinin üretildiği çiftliğe yapılan baskın, polis kamerasına yansıdı. İçkinin üretildiği yerin daha önce ahır olarak kullanıldığı belirlendi.

Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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