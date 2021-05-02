Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Sarıçam ilçesi Ayvalı Mahallesi ile Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki üç adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak 2 bin 300 şişe alkol kiti, 50 litre alkol aroması, 50 alkolmetre, çeşitli markalara ait 2 bin 500 etiket, 5 litre etil alkol ile 600 paket elektronik sigara kartuşu ve 275 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Polis, adreslerdeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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