Son dakika! Adana'da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberlerine göre Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt taşıdığını belirledikleri kamyonu takibe alarak merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda durdurdu.
Araçta yapılan incelemede 3 bin litre kaçak akaryakıt bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Ekipler, Havutlu Mahallesi'ndeki adreste de sahte içki üretimi yapıldığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1700 litre sahte içki ele geçirdi.
Polis, ev sahibini gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun