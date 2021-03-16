Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu

16.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:50
Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberleri... Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 2 milyon 900 bin adet makaron, bin 390 litre sahte içki, bin 600 litre akaryakıt ve 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 2 milyon 900 bin adet makaron, bin 390 litre sahte içki, bin 600 litre akaryakıt ve 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için yaptığı çalışmada 4 farklı adreste kaçak ve sahte ürünlerin olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında 2 milyon 900 bin kaçak makaron, bin 390 litre sahte içki, bin 600 litre kaçak akaryakıt ve 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. - ADANA

Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Koyun

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