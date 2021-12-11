Adana'da sahte içki ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi: 13 gözaltı - Haberler
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Adana'da sahte içki ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi: 13 gözaltı

Adana'da sahte içki ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi: 13 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da düzenlenen operasyonlarda 3 bin 637 litre sahte içki ile 10 bin 575 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 13 şüpheli de gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Adana'da düzenlenen operasyonlarda 3 bin 637 litre sahte içki ile 10 bin 575 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 13 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik kent genelinde, çeşitli adreslere operasyon düzenledi. İmalathaneye dönüştürülen ev ve depoya yapılan baskında 3 bin 637 litre sahte içki ve 124 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüphe üzerine durdurulan minibüste ise kargolanmak üzere paketlenen 10 bin 575 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyonlarda 13 şüpheli ise gözaltına alındı. - ADANA

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