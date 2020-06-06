Adana'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı Adana'da düzenlenen operasyonda, 749 şişe sahte içki, bidonlarda 135 litre doluma hazır sahte içki ve 160 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Adana'da düzenlenen operasyonda, 749 şişe sahte içki, bidonlarda 135 litre doluma hazır sahte içki ve 160 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 2 adreste sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon düzenlenen adreslerdeki aramada, 749 şişe sahte içki, bidonlarda 135 litre doluma hazır sahte içki, 160 litre etil alkol, 3 litre viski aroması, 6 bin 815 boş içki şişesi, 3 bin 775 viski şişesi etiketi, 2 bin 200 içki şişesi kapağı, 1850 işçi şişesi kapüşonu ve 40 bin 50 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi. Polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA