Adana'da sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Adana'da sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Adana'da imalathaneye dönüştürülen bir evde 60 litre ile 70 şişe sahte içki ele geçirildi.

ADANA (AA) - Adana'da imalathaneye dönüştürülen bir evde 60 litre ile 70 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla kentteki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, satışa hazır 60 litre ve 70 şişe sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol ve 134 şişe aroma ele geçirdi.

Polis, adresteki şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Haberler

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