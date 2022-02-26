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Adana'da sahte içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da sahte içki operasyonu Adana polisinin yaptığı operasyonda 70 şişe ve 60 litre sahte içki ele geçirildi Adana polisi, yaptığı operasyonda 70 şişe ve 60 litre sahte içki ele geçirdi.

ADANA (İHA) - Adana'da sahte içki operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda 70 şişe ve 60 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA - Adana polisi, yaptığı operasyonda 70 şişe ve 60 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kentteki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Adrese şok baskın düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada farklı markalara ait 70 şişe sahte içki, satışa hazır 60 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol, 134 aroma ve 100 adet boş şişe ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, ayrı bir operasyonda da gümrük kaçağı 3 bin 40 paket de sigara ele geçirdi.

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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