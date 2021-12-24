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Adana'da sahte içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da sahte içki operasyonuADANA Adana'da düzenlenen operasyonda 111 şişe sahte içki ile içki yapımında kullanılan 2 bin 100 litre etil alkol ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana'da sahte içki operasyonu

ADANA Adana'da düzenlenen operasyonda 111 şişe sahte içki ile içki yapımında kullanılan 2 bin 100 litre etil alkol ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi Türkiye'de sahte içkiden 80'in üzerinde kişinin ölmesinin ardından operasyonlarını sıklaştırdı. Polis yaptığı baskınlarda içki yapımında kullanılan 2 bin 100 litre etil alkol ile 111 şişe sahte içki ele geçirdi.

Operasyonlarda sahte içkinin yanı sıra 3 bin 230 paket kaçak sigara ve 4 bin 118 kaçak cinsel ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

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