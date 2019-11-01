Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonuAdana'da polis, sahte içki üretilen bir eve yaptığı baskında 160 şişe sahte içki ele geçirdi.

01.11.2019 10:48
Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da polis, sahte içki üretilen bir eve yaptığı baskında 160 şişe sahte içki ele geçirdi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde bulunan bir evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Belirlenen yere baskın düzenleyen polis, evde bulunan Ö.S.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 160 şişe çeşitli markalarda sahte içki, 93 içki şişesi kapağı, 63 doluma hazır boş içki şişesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

VİDEO: Adana'da sahte içki operasyonu
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