Adana'da sahte içki operasyonu

20.10.2019 10:26

Adana'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ile Sarıçam Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Yeni Mahalle'deki depoda sahte içki imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Depodaki aramada 168 şişe ve 125 litre rakı, 27 şişe ve 10 litre viski, 160 litre etil alkol, 700 şişe kapağı, 85 etiket ile 50 sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyonda M.Ö. ve S.C. gözaltına alındı.

Kaynak: AA