Adana'da sahte içki operasyonu
Adana'da sahte içki operasyonuAdana'da 2 ayrı depoya yapılan baskında, bin 490 litre sahte içki ele geçirildi.
Adana'da sahte içki operasyonu
Adana'da 2 ayrı depoya yapılan baskında, bin 490 litre sahte içki ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde 2 depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, bin 490 litre sahte içki ele geçirildi. Depoda bulunan içkiler imha edildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.