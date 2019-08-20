Adana'da sahte içki operasyonu

20.08.2019 09:07

Adana'da düzenlenen operasyonda bin 945 litre etil alkol ve 521 içki yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda bin 945 litre etil alkol ve 521 içki yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen malzemelerle ilgili S.Y. ve H.Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. tutuklandı, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA