Son dakika haberi! Adana'da, yılbaşı öncesi bin litre etil alkol ele geçirildi
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Son dakika haberi! Adana'da, yılbaşı öncesi bin litre etil alkol ele geçirildi

30.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:56
Son dakika haberi! Adana'da, yılbaşı öncesi bin litre etil alkol ele geçirildi

Son dakika haberler: ADANA'da, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürecek kişilere operasyon düzenleyen polis, bin litre etil alkol ve çeşitli markalara ait 150 şişeye doldurulmuş sahte içki ele geçirdi.

ADANA'da, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürecek kişilere operasyon düzenleyen polis, bin litre etil alkol ve çeşitli markalara ait 150 şişeye doldurulmuş sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere sahte içki üreten kişilere yönelik çalışma başlattı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, bin litre etil alkol, çeşitli markalara ait 150 şişeye doldurulmuş sahte içki, doluma hazır bin adet boş içki şişesi ve değişik markaların 11 bin etiketi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi! Adana'da, yılbaşı öncesi bin litre etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi! Adana'da, yılbaşı öncesi bin litre etil alkol ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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