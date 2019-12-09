Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon
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Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Adana'da imalathaneye dönüştürülen bir iş yerinde 170 şişe sahte içki ele geçirildi.

09.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:30
Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

'da imalathaneye dönüştürülen bir iş yerinde 170 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekip, 170 şişe sahte rakı, bin boş şişe, bin 500 kapak, 40 bin sahte bandrol, 3 bin etiket ve 3 litre viski aroması ele geçirdi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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