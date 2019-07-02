Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen evde 2 bin litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bin litresi satışa hazır 2 bin litre sahte rakı ele geçirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli Ş.A'yı gözaltına aldı, sahte rakıları da imha etti.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: AA