Adana'da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı
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Adana'da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı

22.02.2021 09:46 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:50
Adana'da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı

ADANA'da iki ayrı depoya düzenlenen baskında sahte içki üretiminde kullanılan bin 323 litre etil alkol ve 990 içki kiti ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da iki ayrı depoya düzenlenen baskında sahte içki üretiminde kullanılan bin 323 litre etil alkol ve 990 içki kiti ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ve Yüreğir ilçesindeki iki ayrı deponun sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere baskın yapan polis, sahte içki üretiminde kullanılan bin 323 litre etil alkol ve 990 içki kiti ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana'da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı
Adana'da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı
Adana'da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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