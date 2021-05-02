Son dakika haber! Adana'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika haber! Adana'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ADANA'da, sahte içki imalathanesine dönüştürülen 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da, sahte içki imalathanesine dönüştürülen 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında merkez Sarıçam ve Seyhan ilçesindeki 3 iş yerinin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, söz konusu adreslere operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte içki imalatında kullanılan 2 bin 300 içki kiti, 200 litre alkol aroması, 50 alkolmetre, 2 bin 500 değişik markalarda içki etiketi, 25 bin doluma hazır içki kiti şişesi, 5 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.


Son dakika haber! Adana'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber! Adana'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber! Adana'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber! Adana'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber! Adana'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber! Adana'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber! Adana'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber! Adana'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber! Adana'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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