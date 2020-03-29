Adana'da sahte dezenfektan operasyonu...Piyasa değeri 1.5 milyon lira olan sahte dezenfektan ele...
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Adana, 3. Sayfa

Adana'da sahte dezenfektan operasyonu...Piyasa değeri 1.5 milyon lira olan sahte dezenfektan ele...

Adana'da sahte dezenfektan operasyonu...Piyasa değeri 1.5 milyon lira olan sahte dezenfektan ele geçirildi Adana'da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 1.5 milyon lira olan sahte dezenfektan ele geçirildi.

29.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:17
Adana'da sahte dezenfektan operasyonu...Piyasa değeri 1.5 milyon lira olan sahte dezenfektan ele...

Adana'da sahte dezenfektan operasyonu...Piyasa değeri 1.5 milyon lira olan sahte dezenfektan ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 1.5 milyon lira olan sahte dezenfektan ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'nde bir depoda sahte dezenfektan ve cinsel içerikli ürünler bulunduğu bilgisine ulaştı. Depoya yapılan operasyonda piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 53 bin 48 adet değişik markalarda el dezenfektan ürünü, 12 bin 850 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da sahte dezenfektan operasyonu...Piyasa değeri 1.5 milyon lira olan sahte dezenfektan ele...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Adana'da sahte dezenfektan operasyonu...Piyasa değeri 1.5 milyon lira olan sahte dezenfektan ele...

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