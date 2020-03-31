Adana'da sahte dezenfektan operasyonu
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Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Adana'da sahte dezenfektan operasyonu

Adana'da sahte dezenfektan operasyonu Operasyonda bin 60 litre sahte dezenfektan ele geçirildi Adana'da, piyasa değeri 300 bin lira olan bin 60 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

31.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:31
Adana'da sahte dezenfektan operasyonu

Adana'da sahte dezenfektan operasyonu

Operasyonda bin 60 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

ADANA - Adana'da, piyasa değeri 300 bin lira olan bin 60 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs salgınının yayılmasından sonra dezenfektan fiyatlarının artmasıyla sahte ürünlerin piyasaya sürüleceğini tahmin ederek operasyonlarını sıklaştırdı. Bu kapsamda polis, İncirlik Park Alanında şüphelenip durduğu bir kamyonette yaptığı aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 5 litrelik 212 bidonda bin 60 litre sahte dezenfektan ele geçirdi.

Polis olayla ilgili A.O. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da sahte dezenfektan operasyonu

Kaynak: İHA

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Adana'da sahte dezenfektan operasyonu
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