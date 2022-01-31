ADANA'DA SAHTE DETERJAN OPERASYONU

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da polisin operasyonunda piyasa değeri 300 bin lira olan 940 kilogram sahte toz deterjan ile sahte deterjan yapımında kullanılan 16 bin 300 kilogram hammadde ele geçirildi. Depo sahibi E.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki M.A.?ya ait depoda sahte deterjan üretildiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, 26 Ocak'ta belirlenen depoya baskın yaptı. Depodaki aramalarda satışa hazır halde piyasa değeri 300 bin TL olan 940 kilogram sahte toz deterjan ile sahte deterjan yapımında kullanılan 16 bin 300 kilogram hammadde ele geçirildi. Polis ayrıca 10 kilogramlık 500 tane boş deterjan paketi, tartı, dolum ve presin makinesine de el koydu. Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.